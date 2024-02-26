شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم تسجل استقرارًا ملحوظًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والتي تسجل مستويات تتراوح ما بين 300 -330 جنيه للكيلو فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التي تهدف إلى توفير اللحوم في الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

في ذات السياق شهدت أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تسجيل مستويات 430 و480 جنيهًا، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيهًا، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيهًا للمفروم، و390 جنيهًا للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيهًا، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 450 جنيها