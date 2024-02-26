شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليتراجع إلى 2030.9 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (01:00) بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2040.6 دولارًا للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.4% إلى 896.95 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 968.23 دولارًا، كما انخفضت الفضة 0.4% إلى 22.86 دولارًا للأوقية.