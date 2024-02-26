شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية» توقع مذكرة مع «أيان» لشراء حصصها في شركتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دله للخدمات الصحية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أيان للاستثمار لشراء حصصها في شركة الأحساء للخدمات الطبية والبالغة 97.4% من رأسمال الشركة (المالكة لمستشفى الأحساء) وشراء حصص شركة أيان للاستثمار في شركة السلام للخدمات الطبية والبالغة 100% من رأسمال الشركة (المالكة لمستشفى السلام بالخبر) وذلك عن طريق مبادلة الأسهم أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة أيان للإستثمار متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة لشركة أيان للاستثمار في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة، أو حسب آلية السداد التي سيتفق عليها الأطراف.

واتفق الطرفان على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

ويسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وستظل نافذة لمدة (180) يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

وعينت الشركة شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) مستشاراً مالياً للشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وتخضع الصفقة المقترحة للحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.