شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابك للمغذيات الزراعية» إلى 3.65 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة سابك للمغذيات الزراعية صافي ربح يقدر بنحو 3.659 مليار ريال، في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 63.5%، مقارنة بـ 10.037 مليار ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعود أسباب الانخفاض في الإيرادات لهذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%.

وأضافت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 42%.

وأشارت إلى أن من ضمن أسباب انخفاض صافي الربح: انخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك بنسبة 59%.