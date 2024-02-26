مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أنه قام بتعيين بنوكا لهذا الطرح.

وأضاف المصرف في بيان على “تداول” أنه من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أنه عيّن كلا من، مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجي. بي مورقان سكيوريتيز بي إل سي، وإم يو إف جي سكيوريتيز إي إم إي آي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأفصح المصرف عن أنه سيتم تحديد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وفقًا لظروف السوق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

وأبان أن طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية، لافتاً إلى أنه سيقوم بإعلان أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.