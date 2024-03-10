شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت الشرقية» ترتفع إلى 198 ملين ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 38.5%، ليصل إلى 198 مليون ريال، مقارنة بـ 143 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع إلى: ارتفاع كمية مبيعات الاسمنت والخرسانة مسبقة الصنع.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع توزيعات أرباح وايرادات مرابحات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.