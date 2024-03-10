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أرباح «أسمنت الشرقية» ترتفع إلى 198 ملين ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 38.5%، ليصل إلى 198 مليون ريال، مقارنة بـ 143 مليون ريال في العام 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع إلى: ارتفاع كمية مبيعات الاسمنت والخرسانة مسبقة الصنع.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع توزيعات أرباح وايرادات مرابحات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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