شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع اتفاقية لتوفير الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها لأرامكو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية لتوفير الأجهزة الإلكترونية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية: 1445-08-29 الموافق 2024-03-10، مشيرة إلى أن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 5% من إيرادات سلوشنز وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023م.
وتتضمن الاتفاقية: توفير الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها لأرامكو، وتوزيع الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها عبر 3 مستودعات تغطي كافة مواقع أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الاتفاقية: توفير موظفين مؤهلين لصيانة الأجهزة الإلكترونية لأرامكو السعودية.
وأوضحت أن مدة العقد خمس سنوات، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ إعلان الترسية: 1445-08-29 الموافق 2024-03-10، مشيرة إلى أن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 5% من إيرادات سلوشنز وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023م.
وتتضمن الاتفاقية: توفير الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها لأرامكو، وتوزيع الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها عبر 3 مستودعات تغطي كافة مواقع أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الاتفاقية: توفير موظفين مؤهلين لصيانة الأجهزة الإلكترونية لأرامكو السعودية.
وأوضحت أن مدة العقد خمس سنوات، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من العام 2024م.