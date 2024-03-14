شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الاتحاد للتأمين» تقفز 639% إلى 94 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني صافي ربح في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023، يقدر بـ 93.896 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 639.2%، مقارنة بـ 12.702 مليون ريال في عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي نتائج خدمات التأمين (صافي أرباح نتائج التأمين) بمبلغ 12.9 مليون ريال وبنسبة 62% مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع ملحوظ في صافي نتائج الاستثمارات بمبلغ 43.4 مليون ريال وبنسة ارتفاع بلغت 184% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن أسباب الارتفاع شملت: ارتفاع الايرادات الأخرى بمبلغ 26 مليون ريال كنتيجة لإعادة تصنيف العوائد المحققة من مشاركة الشركة في محافظ التأمين المدارة على مستوى القطاع لعام 2023 لتصبح ضمن الايرادات الأخرى بدلاً من خدمات التأمين.

وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف مخصص الزكاة وضريبة الدخل للعام بمبلغ 8.5 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. قابل هذه الارتفاعات في الأرباح والايرادات ارتفاع في صافي مصاريف التمويل بمبلغ 7.4 مليون ريال وارتفاع في المصاريف غير الموزعة بمبلغ 2 مليون ريال.

وبحسب الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه إضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم).