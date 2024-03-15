شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق عيار 21 يسجل 2970 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، مع عودة الصعود فى الذهب بالسوق المصري بحوالى 20 جنيها للجرام.



أسعار الذهب الآن أسعار الذهب الآن عيار 24 يسجل 3394 جنيها

عيار 21 يسجل 2970 جنيها.

عيار 18 يسجل 2546 جنيها.

عيار 14 يسجل 1947 جنيها.

الجنيه الذهب 23760 جنيها.



الذهب العالمي الذهب العالمي عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الجمعة بعد الانخفاض الذي سجله أمس بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، ليستمر التذبذب في أداء الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

ارتفع سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% ليسجل اعلى مستوى عند 2170 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2162 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2168 دولار للأونصة.

انخفض الذهب أمس بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 2152 دولار للأونصة قبل أن يرتد لأعلى ويغلق عند المستوى 2162 دولار، ويتجه الذهب إلى تسجيل انخفض أسبوعي بنسبة 0.5% حتى الآن وهو الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاث أسابيع متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

انخفاض الذهب أمس جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة.

خلال هذا الأسبوع ارتفعت كلا من أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، كما أظهر الإنفاق الاستهلاكي بعض الثبات.

ويضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار