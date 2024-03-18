الرئيس التنفيذي

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وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي يمولها الصندوق في أوزبكستان، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين، لدعم وتنمية القطاعات التنموية والفرص الحيوية في أوزبكستان، وذلك في إطار عمل الصندوق الإنمائي في الدول النامية حول العالم.
يذكر، أن للصندوق السعودي للتنمية نشاطا تنمويا لدعم أوزبكستان منذ 2008، إذ وصل ذلك النشاط إلى تمويل (11) مشروعا وبرنامجا إنمائيا، خلال القروض التنموية الميسرة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والصرف الصحي، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من (287) مليون ريال، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في أوزبكستان.
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