شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم الجمركية ببورسعيد خلال فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٨٠٩٧ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد ٥٩٧ مليون و ٨١٦ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣ مليار و ٥٤ مليون و٨٥٤ ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر فبراير الماضي بتصدير مشمول ٦٢٤٠ بيان جمركي صادر بعدد ٧٦٥٩ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٠ مليار و ٤٥ مليون و٨٣ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٤ مليون ٧١٩ ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ حوالي ٣ مليار و ٦٥٢ مليون وألف ٦٧٠ جنيه.