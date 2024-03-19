شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى سلاسل الإمداد والتخزين بقناة السويس على رادار الشركات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على تعظيم العائد الاقتصادي واستغلال المميزات النسبية التي يمتلكها موقع محور قناة السويس، وخاصة الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة الاقتصادية الذي يؤلها لتلعب دورا كبيرا في سلاسل الإمداد والتموين والتخزين، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وفى هذا الإطار، تبحث المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرص التعاون والشراكة مع مجموعة شاندونج للموانئ وميناء تشينجداو، للتركيز على التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والشحن البحري والتخزين والخدمات اللوجستية، وكذلك التدريب المهني، وميكنة العمل داخل الموانئ بالتقنيات الذكية، لتصبح مركزا لوجستيا محورى على طريق الحرير، وهو ما لاقى استحسان مسؤولي الوفد رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للموانئ "SPG" وميناء تشينجداو الصيني.

سو جيانجوانج رئيس مجموعة SPG وميناء تشينغداو، أكد إمكانية قيام مجموعة SPG بضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية لدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، نظرا للخبرات الطويلة التي تتمتع بها مجموعة شاندونج في إدارة الموانئ وما يتعلق بها من أعمال تشرف على تشغيل نحو 320 رصيفًا في موانئ مختلفة، كما أكد حرص شركته على التعاون مع المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي محوري على طريق الحرير.



وتأتي هذه اللقاءت بعد إطلاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولات ترويجية للصين منذ عام 2023، أسفرت عن جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، والتي تشمل توسعات لمنطقة تيدا الصينية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى استثمارات في منطقة غرب القنطرة الصناعية في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات