شكرا لقرائتكم خبر عن خليك مستعد للصيف واتبع هذه الخطوات قبل تشغيل التكييف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدا درجات الحرارة فى الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة ، لذلك ينصح باتباع عض الخطوات استعدادا لتشغيل تكييف الهواء لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال أشهر الصيف وضمان الحصول على أعلى كفاءة التكييف من خلال الاتى:
1. ابدأ بنزع الفلتر الخاص بجهاز التكييف و نظفه جيدا قبل تشغيله لان تراكم الاتربة تقلل من كفاءة الجهاز و تسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء .
2- نظف الوحدة الخارجية من الاتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.
3- يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.
4- معاينة خطوط التبريد.
5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.
6- تشغيل التكييف على درجة 25.
7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.
8-التاكد من غلق كافة النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.
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