الاقتصاد

خليك مستعد للصيف واتبع هذه الخطوات قبل تشغيل التكييف.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تبدا درجات الحرارة فى الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة ، لذلك ينصح باتباع عض الخطوات استعدادا لتشغيل تكييف الهواء لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال أشهر الصيف وضمان الحصول على أعلى كفاءة التكييف من خلال الاتى:

 

1. ابدأ بنزع الفلتر الخاص بجهاز التكييف و نظفه جيدا قبل تشغيله لان تراكم الاتربة تقلل من كفاءة الجهاز و تسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء .

 

2- نظف الوحدة الخارجية من الاتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

 

3- يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.

 

4- معاينة خطوط التبريد.

 

5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

 

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

 

7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

 

8-التاكد من غلق كافة النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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