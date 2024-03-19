شكرا لقرائتكم خبر عن خليك مستعد للصيف واتبع هذه الخطوات قبل تشغيل التكييف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدا درجات الحرارة فى الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة ، لذلك ينصح باتباع عض الخطوات استعدادا لتشغيل تكييف الهواء لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال أشهر الصيف وضمان الحصول على أعلى كفاءة التكييف من خلال الاتى:

1. ابدأ بنزع الفلتر الخاص بجهاز التكييف و نظفه جيدا قبل تشغيله لان تراكم الاتربة تقلل من كفاءة الجهاز و تسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء .

2- نظف الوحدة الخارجية من الاتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8-التاكد من غلق كافة النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.