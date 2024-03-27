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وول ستريت تفتح مرتفعة مدعومة بانتعاش الأسهم المرتبطة بالنمو

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء بدعم من تعافي أسهم شركات صناعة الرقائق وتلك المرتبطة بالنمو في ظل معاملات ضعيفة قبيل بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لصناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعطلة أسبوعية طويلة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 179.65 نقطة أو 0.46 % إلى 39461.98 نقطة.
كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 22.73 نقطة أو 0.44 % إلى 5226.31 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 109.06 نقطة أو 0.67 % إلى 16424.76 نقطة عند الفتح.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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