شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يصدر حركة تنقلات وتكليفات بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت عضواً منتدباً تنفيذياً ونائباً ورؤساء الشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، حيث شملت الحركة التالي أسمائهم:

المهندس يس محمد أحمد يس عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتبارا من 29 مارس 2024.

المهندس أسامة عثمان عبد الفتاح السمنودي - نائباً لرئيس الشركة للعمليات والشبكات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتبارا من 29

المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر - رئيساً لمجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول اعتبارا من 23 مايو 2024

الكيمائي محمد عمر إبراهيم بركات - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).



المهندس حسام أسعد حسنين سعيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم).

المهندس أحمد محمد عبد الستار محمد الدراجيلي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) اعتبارا من 23 مايو 2024.

المهندس تامر صلاح عبد الموجود زمرة - رئيساً لمجلس المديرين للشركة الحديثة للحفر.

المهندس محمد الجيوشي عبد الوكيل أحمد فرج - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر (E.P.H.H).

المهندس أحمد محمد عبد الوهاب عبد المقصود - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد.

المهندس / محروس معتمد محروس عميش - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجاويش للبترول.