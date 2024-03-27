شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الكاكاو يقفز قرب 10 آلاف دولار مهدداً شركات الشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت العقود الآجلة للكاكاو عالميًا مستويات سعرية قياسية بــ10000 دولار للطن يوم الثلاثاء للمرة الأولى على الإطلاق، مما رفع مكاسب التجارة هذا العام حتى الآن بنحو 140% تقريبًا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.

ارتفاع غير مسبوق

قال الصحيفة أن الارتفاع الكبير بأكثر من 10 آلاف دولار للطن يقول بارتفاع أسعار العقود الآجلة بمقدار 710 دولارات للطن خلال يوم الاثنين وحده مسجلًا بذلك أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا للتغير في يوم واحد.

تهديد لصانعي الشوكولاته

يضغط ارتفاع أسعار الكاكاو على صناع الشوكولاتة حيث صار الكاكاو فعليًا أغلى من النحاس بعدما تجاوز سعره 10000 دولار، وفق ما ذكر موقع بريميديا بلس.

السبب في أفريقيا

وحول سبب هذا الارتفاع الباهظ، فمن المعروف أنه تتم زراعة جزء كبير من الكاكاو في العالم في بلدان غرب أفريقيا وخاصة ساحل العاج وغانا وهي البلدان التي تأثرت بعوامل قاسية ساهمت في تفاقم المشكل وحدوث مشكل عرض ما زاد الأسعار.

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وتمثل تراجع الانتاج بسبب شيخوخة الأشجار والأمراض النباتية والظروف الجوية السيئة على المحاصيل.

توقعات إنتاج حبوب الكاكاو

تم تخفيض أحدث توقعات إنتاج حبوب الكاكاو للفترة ما بين 2023-2024 في ساحل العاج إلى 1.8 مليون طن بانخفاض 24% عن الفترة ما بين 2022-2023، كما قال المحلل الاستثماري "كيسي سبريك".

كذلك تم تخفيض التوقعات الانتاجية حول غانا للفترة 2023-2024 إلى 580 ألف طن بانخفاض 11% عن التوقعات السابقة.

وفي هذا السياق قال بروس ويتفيلد المحلل بشركة "آنكور كابيتال" :"إن الوضع يكاد يكون بمثابة عاصفة قاسية على مصنعي الشوكولاتة والحلويات الذين أيضًا يعانون من ارتفاع أسعار السكر"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تأثير على المستهلكين

قد يبدأ المستهلكون في رؤية تأثير ارتفاع أسعار الكاكاو في الوقت الذي يواجه فيه العالم أسوأ عجز في المعروض منه منذ عقود.

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العقود الآجلة للكاكاو

ارتفع سعر تسليم الكاكاو لشهر مايو إلى أعلى مستوى عند 10,080 دولارًا للطن قبل أن ينهي اليوم بانخفاض 0.3% ليستقر عند 9,622 دولارًا.

تضاعفت تكلفة الكاكاو أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي وسترتفع بنسبة 129% في عام 2024.

قال بول جولز، محلل السلع في رابوبانك، إنه على الرغم من أن شركات الشوكولاتة الكبيرة كانت تتمتع بتحوط جيد في العام الماضي ولم تضطر إلى نقل الأسعار المرتفعة على الفور إلى المستهلكين إلا أن الأمر ليس كذلك حاليًا فلا يمكن للمصنعين والموردين استيعاب تكاليف والدفع لاحقًا.

أكبر عجز

ذكر جول إن العالم يواجه أكبر عجز في إمدادات الكاكاو منذ أكثر من 60 عامًا وقد يبدأ المستهلكون في رؤية التأثير في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2025.

وتوقعت المنظمة الدولية للكاكاو عجزا في العرض قدره 374 ألف طن لموسم 2023-2024 بزيادة 405% عن عجز قدره 74 ألف طن في الموسم السابق، ولهذا فربما وفق جولز أن ”الأسوأ لم يأت بعد”.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذا يجعل الكاكاو من بين أكثر السلع قيمة وفق ماذكرت ديانا جوميز محللة بلومبرج إنتليجنس.