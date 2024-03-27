شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات كبيرة لآبل في السوق الصيني بعد تراجع مبيعاتها في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



قالت شركة "ويدبوش سيكيورتيز" إن شركة "آبل" قد تضاعف جهودها في سوق الهواتف الذكية في الصين وسط انخفاض مبيعات آيفون والمنافسة الشديدة في البلاد.

سبب توجه آبل

ذكرت ويدبوش سيكيورتيز إن آبل بحاجة إلى التغلب على تحدياتها في الصين بما في ذلك البيئة الكلية الصعبة والمنافسة من "هواوي" قبل إصدار آيفون 16، إذ تعتبر آبل أن إعادة تأكيد وجودها في الصين هو ما يضفي قوتها.

تنمية مشتركة

والتقى وزير التجارة الصيني وانج وينتاو بالرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك الذي قال إن بلاده توفر فرصًا لشركة آبل وكذلك الشركات الأخرى وطلب من الشركة المصنعة لهواتف آيفون مواصلة توسيع أعمالها في الصين من أجل "التنمية المشتركة".

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وقال كوك إن الصين شريك مهم في سلسلة التوريد لشركة آبل وتخطط الشركة لزيادة الاستثمار في البلاد على المدى الطويل.

ومؤخرًا افتتح كوك أحدث متجر لآبل في شنجهاي والتقى بالموردين الرئيسيين في الصين كما حضر منتدى التنمية الصيني في بكين حيث تسعى الصين إلى جذب المستثمرين الأجانب وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي والعالمي.

أسهم آبل

وقال محللون أن هناك حالة من الاضطراب لآبل لأعمالها بالصين وبعد أن أعلنت الشركة عن ضعف مبيعاتها في المنطقة انخفضت أسهمها بنسبة 2.9% مما أدى إلى محو 84 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفق ما ذكر موقع فورتشين.

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ولهذا يضاعف الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك استثمارات شركته في الصين، وأعلن عن خطط لإطلاق سماعة الرأس فيشن برو في الصين في وقت لاحق من هذا العام.

تقارير المبيعات

انخفضت مبيعات آيفون في الصين بنسبة 24% في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024.

وأدت عمليات الإغلاق الناجمة عن

تحديات آبل بأمريكا وأوروبا

تواجه شركة آبل حاليًا تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبينما انخفضت مبيعاتها في الصين هذا العام برزت الشركة العام الماضي كأكبر مورد للهواتف الذكية في البلاد.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل يوم الخميس زاعمة أنها تحتكر بشكل غير قانوني الهواتف الذكية بينما فتح الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تحقيقا معها فيما يتعلق بما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه. الدمام - شريف احمد - في الأسبوع الماضي، افتتح كوك أكبر متجر رئيسي لشركة آبل على مستوى العالم في شنجهاي وهو المتجر رقم 57 للشركة في الصين والثامن في شنجهاي وذلك وسط مخاوف بشأن انتقال عمليات التوريد والتصنيع من الصين إلى دول مثل الهند وفيتنام، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج.قالت شركة "ويدبوش سيكيورتيز" إن شركة "آبل" قد تضاعف جهودها في سوق الهواتف الذكية في الصين وسط انخفاض مبيعات آيفون والمنافسة الشديدة في البلاد.ذكرت ويدبوش سيكيورتيز إن آبل بحاجة إلى التغلب على تحدياتها في الصين بما في ذلك البيئة الكلية الصعبة والمنافسة من "هواوي" قبل إصدار آيفون 16، إذ تعتبر آبل أن إعادة تأكيد وجودها في الصين هو ما يضفي قوتها.والتقى وزير التجارة الصيني وانج وينتاو بالرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك الذي قال إن بلاده توفر فرصًا لشركة آبل وكذلك الشركات الأخرى وطلب من الشركة المصنعة لهواتف آيفون مواصلة توسيع أعمالها في الصين من أجل "التنمية المشتركة".اقرأ أيضاً: لماذا تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له خلال أسبوعين؟وقال كوك إن الصين شريك مهم في سلسلة التوريد لشركة آبل وتخطط الشركة لزيادة الاستثمار في البلاد على المدى الطويل.ومؤخرًا افتتح كوك أحدث متجر لآبل في شنجهاي والتقى بالموردين الرئيسيين في الصين كما حضر منتدى التنمية الصيني في بكين حيث تسعى الصين إلى جذب المستثمرين الأجانب وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي والعالمي.وقال محللون أن هناك حالة من الاضطراب لآبل لأعمالها بالصين وبعد أن أعلنت الشركة عن ضعف مبيعاتها في المنطقة انخفضت أسهمها بنسبة 2.9% مما أدى إلى محو 84 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفق ما ذكر موقع فورتشين.اقرأ أيضاً: مع انخفاض الدولار.. أسعار الذهب تحلق إلى مستوى غير مسبوقولهذا يضاعف الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك استثمارات شركته في الصين، وأعلن عن خطط لإطلاق سماعة الرأس فيشن برو في الصين في وقت لاحق من هذا العام.انخفضت مبيعات آيفون في الصين بنسبة 24% في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024.وأدت عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين في أواخر عام 2022 إلى تعطيل سلسلة التوريد لشركة آبل بشكل كبير مما دفع شركة التكنولوجيا إلى تنويع بعض إنتاجها إلى دول مثل الهند وفيتنام.تواجه شركة آبل حاليًا تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبينما انخفضت مبيعاتها في الصين هذا العام برزت الشركة العام الماضي كأكبر مورد للهواتف الذكية في البلاد.ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل يوم الخميس زاعمة أنها تحتكر بشكل غير قانوني الهواتف الذكية بينما فتح الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تحقيقا معها فيما يتعلق بما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه.