شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 7 آبار استكشافية.. أهم المعلومات عن خطط "عجيبة للبترول" لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة عجيبة للبترول فى تطوير قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية لتصل إلى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال زيادة معدلات الانتاج فى الخط الواصل بين حقول أركاديا ومحطة غاز السلام بشركة خالدة لتصل إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى مد خط آخر من حقل فراميد إلى شركة بدر الدين لمعالجة 24 مليون قدم غاز يومياً من أنتاج الحقل.

والعمل على استكمال إنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز الطبيعى بسعة 100 مليون قدم مكعب يومياً للربط مع مجمع غازات الصحراء الغربية، يأتي ذلك في ظل نجاح الشركة فى تحقيق خطتها الإنتاجية خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بمتوسط انتاج يومى حوالى6ر29 الف برميل زيت خام يومياً و80 مليون قدم مكعب غاز يومياً وذلك من خلال حفر 21 بئرا تنمويا واستكشافيا وتنفيذ 194 عملية صيانة آبار.



ومن المخطط ضخ استثمارات تبلغ حوالى 500 مليون دولار للعام المالى المقبل 2024- 2025 مستهدفة معدلات انتاج يومية بنحو 30 ألف برميل زيت خام و119 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المالى 2024/2025.



وتستهدف الشركة حفر 7 ابار استكشافية جديدة للبترول والغاز فى مناطق مليحة وجنوب غرب مليحة خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى والعام المالى المقبل بعد أن حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كشفين جديدين بمنطقة مليحة المدمجة بالصحراء الغربية وهما ندى إيست 002X وأيريس 001X بمعدلات انتاج تتخطى ألفى برميل زيت خام وحوالى 10 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

كما تم الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وجار معالجة بيانات المسح الذى يعطى فرص اكبر لنجاح جهود حفر الابار الاستكشافية والانتاجية، وفي مجال الاستدامة البيئية تم البدء فى الاستفادة بكميات من غازات الشعلة بمحطة الخام كمصدر للطاقة كمرحلة أولية وجار التجهيز لإستغلال باقى الكميات المتاحة بما يحقق مردودا بيئيا واقتصاديا للحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تحقيق وفر نتيجة تقليل استخدام السولار بحقول منطقة مليحة ، كما تم تحقيق 11 مليون ساعة عمل آمنة خلال عام 2023 نتيجة الالتزام بتطبيق معايير السلامة وجهود التوعية بها.