شكرا لقرائتكم خبر 17.5 مليونا أرباح أم بي سي في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مجموعة إم بي سي (MBC) خلال 2023 أرباحا بقيمة 17.55 مليون ريال، حسب النتائج المالية السنوية للمجموعة والمعلنة على موقع تداول.

وبلغت الخسارة التشغيلية 84 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2023.

فيما بلغت ربحية السهم 0.17 ريال.

وأشارت المجموعة في بيانها على «تداول»، إلى أنه ليس لديها أرقام مقارنة، إذ إن فترة النتائج المالية تبدأ من تاريخ التأسيس (20 أبريل 2023) حتى نهاية الفترة (31 ديسمبر 2023).

وعلى هذا لا ينطبق الاستدلال بالزيادة أو النقصان.

وذكرت المجموعة أنها سجلت إيرادات خلال السنة المالية 2023، بقيمة 3.78 مليارات ريال، مدفوعة بنمو الإيرادات القوي عبر قطاعات أعمال المجموعة الأساسية.

كما بلغ إجمالي أرباح المجموعة 921 مليون ريال.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها المجموعة عن نتائجها المالية، منذ إدراج أسهمها للتداول في سوق تداول السعودية (السوق الرئيسة) بتاريخ 8 يناير 2024، عقب الطرح العام الأولي الذي جمعت خلاله 831 مليون ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد آل إبراهيم، «أظهرت هذه النتائج قدرة المجموعة على الحفاظ على مكانتها في القطاع الإعلامي والمحتوى الترفيهي. كما أبرزت مساهماتها في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات وطموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وأضاف آل إبراهيم: «وبينما نستعد للسنة الأولى في مسيرة مجموعة MBC كشركة مدرجة، فسنواصل نموذج أعمالنا لاغتنام أفضل الفرص المتاحة عبر أسس الاقتصاد الكلي القوية، بهدف تحفيز النمو المستدام للمجموعة».