6 آلاف شخص يستفيدون من مبادرة الحافلة الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت مجموعة stc المرحلة الثانية من مبادرة «الحافلة الذكية»، التي تهدف إلى تمكين كبار السن في المملكة من التعامل مع التقنيات الحديثة، ورفع مستوى الوعي حول استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وحمايتهم من جرائم الاحتيال الالكتروني، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، إذ ختمت أنشطتها بعد مرورها بعدد من المناطق والمحافظات الشمالية بالمملكة.

ومنذ إطلاقه مبادرة «الحافلة الذكية» في فبراير 2023، بلغت الرحلة التي قطعتها الحافلة خلال المرحلتين الأولى والثانية، أكثر من 6 آلاف كيلومتر، ووصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من 6,000 شخص، وشهدت عقد أكثر من 1,200 جلسة توعية تحت إشراف فريق عمل يتميز بالقدرة المعرفية والمهارات اللازمة.

وشهدت مبادرة «الحافلة الذكية» في مرحلتها الثانية بالمنطقة الشمالية إقبالا واسعا، تمثل في مشاركة أكثر من 4,000 مستفيد من كبار السن في مناطق حائل وبقعاء وجبّة وسكاكا والقريّات وطريف وعرعر، الذين استفادوا من تعلم المهارات الأساسية اللازمة للانتقال بثقة إلى العالم الرقمي، في خطوة تسهم بدفع مسيرة التمكين الرقمي في المناطق الشمالية للمملكة.

ونجحت المبادرة بتقديم أكثر من 1,000 جلسة تقنية توعوية خلال الجولة، ركزت على التطبيقات الحكومية مثل: تطبيقات: أبشر وتوكلنا ومنصات وصحتي وناجز، إضافة إلى تطبيق mystc، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت.