شكرا لقرائتكم خبر تحديث المبادئ الجمركية لتشمل قرارات لجان الاستئناف 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي نشر هذه المبادئ امتدادا لسلسلة مجموعة المبادئ القضائية التي تنشرها الأمانة العامة؛ وذلك لهدف نشر الوعي واطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ، مما يسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة، والمتعاملين والمهتمين.
وجرى تصنيف المبادئ إلى تصنيفات موضوعية عدة، وهي: المبادئ الشكلـية، ومبادئ التحصيل، ومبادئ التصريح، ومبادئ التعرفة الجمركية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الالكتروني عبر الرابط التالي: https://www.gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/9.pdf.
ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي X (_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (GSTC_SA)، أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال الموحد (8001220000).
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث المبادئ الجمركية لتشمل قرارات لجان الاستئناف 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.