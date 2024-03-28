شكرا لقرائتكم خبر تحديث المبادئ الجمركية لتشمل قرارات لجان الاستئناف 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدثت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف لتشمل المبادئ المستخرجة من القرارات الصادرة خلال 2023م، وذلك ضمن سعيها في تعزيز المصداقية من خلال التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الجمركية.

ويأتي نشر هذه المبادئ امتدادا لسلسلة مجموعة المبادئ القضائية التي تنشرها الأمانة العامة؛ وذلك لهدف نشر الوعي واطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ، مما يسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة، والمتعاملين والمهتمين.

وجرى تصنيف المبادئ إلى تصنيفات موضوعية عدة، وهي: المبادئ الشكلـية، ومبادئ التحصيل، ومبادئ التصريح، ومبادئ التعرفة الجمركية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الالكتروني عبر الرابط التالي: https://www.gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/9.pdf.

ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي X (_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (GSTC_SA)، أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال الموحد (8001220000).