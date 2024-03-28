شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركات صيدناوى وبنزايون وعمر أفندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‬وضعت وزارة قطاع الأعمال العام، خطة لتطوير وتحديث شركات التجارة الداخلية، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، وهى شركة صيدناوي التي تأسست عام 1913 وتم دمجها عام 2018 في شركة بيع المصنوعات التي تأسست عام 1932، وشركة بيوت الأزياء الراقية التي اندمجت بها شركة بنزايون والتي يعود تأسيسها لعام 1968، وشركة عمر أفندي التي تأسست عام 1856.

مؤخرا عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمناقشة واستعراض موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، ومحمد هيثم ربيع العضو المنتدب لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات، ومحمود عبدالله العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية تعرف على التفاصيل.

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1- ترمز الخطة على ‎عمل خريطة لفروع شركات التجارة الداخلية وتوزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية.

2- دراسة الفرص العديدة المتاحة للاستثمار والشراكة.

3- بحث خطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة سواء من حيث المساحة أو الموقع الجغرافي .

4- استغلال فروع الشركات بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع وتنويع المعروضات لتلبية احتياجات وأذواق المستهلكين.

‎‏‎ 5- تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية.

6- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.

‎7- الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى حددت ورسمت الخريطة الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التابعة.

8- التطوير والتشغيل والنهوض بالفروع بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهل ورفع كفاءة الفروع وتحسين الأداء وتطوير نظم العمل.