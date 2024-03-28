شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع إعادة المستثمرين تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 29 سنتًا أو ما يعادل 0.34% إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولًا 28 سنتًا بما يعادل 0.33% إلى 85.69 دولار.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو فارتفعت 41 سنتًا أو 0.50% إلى 81.76 دولار للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأمريكي. عجز طفيف في السوق العالمية وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي للأبحاث في مذكرة: "نتوقع أن ترتفع المخزونات الأمريكية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني عجزًا طفيفًا، ومن المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل".

وذكر عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، أن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال، تؤكد مبررات البنك المركزي الأمريكي لإرجاء الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة: "الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة سيبدأ في يونيو".

وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.