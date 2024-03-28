شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب يسجل 3080 جنيها لعيار 21 بمستهل تعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم وسجل الذهب 3080 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفى سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3520 جنيها.

عيار 21 يسجل 3080 جنيها.

عيار 18 يسجل 2640 جنيها.

عيار 14 يسجل 2053 جنيها.

الجنيه الذهب 24640 جنيها.

سوق الذهب العالمي

وفشل الذهب في الحفاظ على مكاسبه التي سجلها أمس ليفقد جزءا كبيرا منها قبل إغلاق الجلسة، فقد لامس السعر المستوى 2200 دولار للأونصة قبل أن يتراجع بشكل سريع ويغلق عند المستوى 2178 دولار للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار أمس واقترب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع، واليوم شهد الدولار تذبذبا أيضاً بالقرب من أعلى مستوياته، الأمر الذي يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب.