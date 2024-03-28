استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم حيث لم تشهد تغيراً يذكر مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2194.36 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 0.2 % إلى 2193.90 دولاراً.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.67 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.7 % إلى 900.35 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 % إلى 996.19 دولاراً.