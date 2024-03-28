أخبار البورصة اليوم الخميس 28-3-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه

إيقاف تداول 8 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 42 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.59%، والعرب على 10.62%، واستحوذت المؤسسات على 35.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 258.5 مليون جنيه، 275.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 425.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 7170 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة اودن للاستثمارات المالية عدد 6 ملايين سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري الخليجي عدد 10.5 ألف سهم، 20.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 250.9 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عدد 85 ألف سهم، 147 ألف سهم، 8609 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 100 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 220 سهم.



كما أعلنت شركتا إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز للتنمية العمرانية عدد 561.2 ألف سهم خزينة للأولى، 800 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات مجمعة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو سنوي 14% بفضل ارتفاع عدد الاختبارات وارتفاع متوسط الإيرادات لكل اختبار، وبلغ صافي الربح 468 مليون جنيه خلال عام 2023 بمعدل انخفاض سنوي 11%، وبلغ هامش صافي الربح 11%.

وحققت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات بلغت 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو سنوي 50.1%، وبلغ صافي الربح 843 مليون جنيه بنسبة نمو 76%.



وحققت شركة جولدن تكس للأصواف، مبيعات بلغت 700 مليون جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو سنوي 91%، وبلغ صافي الربح 82.6 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.

فيما حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إيرادات بلغت 20.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو سنوي 2.43%، وبلغ صافي الخسارة 31.4 مليون جنيه بنسبة نمو 174.26%.

أطلس للاستثمار



أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، موافقة مجلس الإدارة على العروض المقدمة من المطورين العقارين (الشركة المصرية العربية للتعمير وشركة منصات للتطوير العقاري) من أجل المشاركة لإقامة مشروع عقاري بالأرض المملوكة للشركة، والذي يشتمل على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور.



