شكرا لقرائتكم خبر عن 87 دولارا لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.17دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ فى آخر جلسات شهر مارس أمس الخميس، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية فى العالم.

وعند التسوية أمس الخميس، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.24% وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4%.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85% إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال مارس الجاري مكاسب بنسبة 7.15%.

وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تنفذ تخفيضات في إنتاج الخام لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومعظم الأسواق ستكون مغلقة اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة، ومن المقرر استئناف التداولات يوم الاثنين المقبل 1 أبريل 2024.