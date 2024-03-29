شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. خطة التنمية الاقتصادية تستهدف 4.2% معدل نمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29-3-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات، اليوم الجمعة 29 مارس 2024، وسجل الذهب 3110 جنيها للجرام من عيار 21، واستهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 أن يبلغ معدل النمو 4.2%.

وزيرة التخطيط: 4.2% معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%.

وذكرت "السعيد"، أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

شركات صرافة أكبر 3 بنوك حكومية فى مصر تجتذب 7.5 مليارات جنيه منذ 6 مارس

ارتفعت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصرى "الأهلي للصرافة " ، وبنك مصر "مصر للصرافة "، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات و555 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجارى .

قال عبد المجيد محيي الدين - رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و 200 مليون جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024.. 3110 جنيهات للجرام عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات، اليوم الجمعة 29 مارس 2024، وسجل الذهب 3110 جنيها للجرام من عيار 21- وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر- وعيار 24 سجل 3554 جنيها، وعيار 18 سجل 2665 جنيها، وعيار 14 سجل 2073 جنيها، والجنيه الذهب 24880 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات أمس الخميس، وذلك قبل أن يتوقف التداول على السلع في الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة في الأسواق اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من صدور بيانات التضخم الهامة عن الولايات المتحدة اليوم.

الاتصالات: إنشاء أكاديميتين لتدريب 18 ألف شاب على تكنولوجيا الألياف الضوئية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكولى تعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوى للتكنولوجيا – مصر، بهدف التعاون سويا فى إنشاء أكاديميتين؛ الأولى لبناء القدرات الرقمية للشباب والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة، والأخرى للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية.

ويستهدف هذا التعاون المشترك بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوى للتكنولوجيا – مصر، بناء قدرات نحو 18 ألف شاب بكافة أنحاء الجمهورية على مدار 5 سنوات.