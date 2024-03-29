شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر تراجع سعر الين الياباني على المستثمرين العالميين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المحلل مارك تشاندلر من مؤسسة "بانوكبيرن" إن انخفاض العملة اليابانية إلى مستوى 152 يناً مقابل الدولار الواحد قبل بضعة أيام أدى إلى"مخاوف كبيرة بين المستثمرين، وإجراءات حكومية رفيعة المستوى في طوكيو". وعقت هذه الإجراءات انخفض مستوى الدولار أمام الين إلى 151 ومع ذلك فإن تراجع الين قد يؤثر بالسلب على شريحة كبيرة من المستثمرين حول العالم، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.

ارتفاع مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% تقريبًا ولهذا تم تداول الين الياباني بسعر أقل من 152 ينًا للدولار الأمريكي يوم الأربعاء في أضعف سعر له خلال 34 عامًا.

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1990 بأضعف من المستوى الذي تدخلت به اليابان بشراء العملة في أكتوبر 2022.

وقال وزير المالية الياباني إن السلطات مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة إذا لزم الأمر. وأضاف: إذا كانت هناك تحركات مفرطة فسنتخذ خطوات حاسمة ولن نستبعد أي خيارات.

ضعف الين ليس أمرًا سيئًا في المطلق

عادة ما يكون ضعف الين أمرًا إيجابيًا للأسهم اليابانية لأنه يزيد من قيمة الإيرادات الخارجية. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.9% يوم الأربعاء متفوقًا على المؤشرات الآسيوية الأخرى، لكن الوضع مختلف هذه المرة بعد تخلي الدولة عن أسعار الفائدة السلبية لأول مرة منذ 17 عاماً.

وواجه الاقتصاد الياباني مشكلة انكماش فبينما حددت معظم البنوك المركزية في العالم أسعار فائدة مرتفعة لمكافحة التضخم فقد أنهت اليابان في الأسبوع الماضي فقط سياسة أسعار الفائدة السلبية المثيرة للجدل.

ماذا فعل المستثمرون؟

وخوفاً من إثارة مخاوف المستثمرين أكد بنك اليابان التزامه بإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة. وفي الوقت نفسه، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة (وبالتالي، ندرة الدولار مقارنة بالين) لفترة أطول.

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وعليه تخلص المستثمرون الذين يتطلعون إلى المستقبل وجني الأرباح من الين واشتروا بدلًا منه دولارات وعملات أخرى لكن معظم اتجاه الشراء كان للدولار.

تراجع الين والسياسة الحكومية

يعمل ضعف الين على تفاقم موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا المهتز وذلك من خلال جعل واردات اليابان وخاصة الطاقة أكثر تكلفة ولهذا، وفق رأي المحللين فربما يتعين على طوكيو الآن بيع الدولار وشراء الين لدعم عملتها لكن تظل الرؤية حول هذا الاتجاه غير واضحة بعد.

في هذا السياق، قال ديفيد بولينج محلل مجموعة "أوراسيا": "ليس من الجيد أن يتخذ بنك اليابان خطوات تاريخية كان من المفترض أن تعزز قيمة الين ثم يحدث العكس مما يدفع وزارة المالية إلى الضغط على العملة لدعمها"، وفق ماذكر موقع جي زيرو ميديا.

مستوى التدخل الحكومي

صرح كريس تورنر رئيس إستراتيجية تحليل العملات الأجنبية في شركة "آي إن جي" لموقع إنفيستينج بأنه يعتقد أن "التدخل من قبل البنك المركزي سيكون على الأرجح إذا ما وصل الين قريبًا من 155 أمام الدولار الواحد وليس 152".

وذكّر متداولي العملات الأجنبية بأن بنك اليابان باع حوالي 70 مليار دولار من العملة بعد التدخل في سوق العملات في عام 2022.

ماذا حدث قبل سنوات؟

ظل الين في موقف متراجع لبعض الوقت حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة تزيد عن 38% خلال السنوات الثلاث الماضية ما جعل الين العملة الأقل عائدًا في مجموعة العشرة العملات الرئيسية.

تغيرات أسعار الفائدة في بنك اليابان

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى حوالي صفر% في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ عام 2007 وهي خطوة تمثل تحولا تاريخيا في السياسة النقدية حيث قام البنك المركزي بخروج تاريخي من أسعار الفائدة السلبية.

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ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن هذه الخطوة على نطاق واسع ولم تفعل الكثير لدعم الين.

ولا تزال أسعار الفائدة اليابانية قصيرة الأجل عند مستوى 0.1%، ولم يتم تسعير سوى حوالي 20 نقطة أساس إضافية هذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، يتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية بين 5.25% و5.5%، ولن يتم تسعير التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل حتى يوليو. وهذا يعني أن المزيد من المكاسب محتملة للدولار ما لم تتخذ السلطات اليابانية خطوات لثني تجار الصرف الأجنبي عن بيع الين.

توقعات عملة الين خلال عام 2024

قال محللون بنك "سيتي" :"أن الدولار والين وصلا إلى حد أقصى في هذه المرحلة ولا يزال السوق بحاجة إلى رؤية مسارات سياسية تبدأ في التباعد (في الولايات المتحدة على وجه الخصوص) لمزيد من الهبوط للدولار أمام الين".

لماذا سعر الفائدة في اليابان منخفض؟

أجرى البنك المركزي الياباني تيسيرًا نقديًا هائلاً منذ عام 2013، حيث خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية في إطار سعيه لإنهاء عقود من الانكماش واستعادة النمو الصحي لأسعار المستهلك.