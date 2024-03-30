شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 23.4 مليار جنيه العام المالى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة مصر للألومنيوم، مستهدفها من الصادرات من 16.1 مليار جنيه إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، يأتي هذا بعدما عدلت متوسط سعر صرف الدولار في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024/2025 من 31 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، وذلك بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، إنتاج 310 ألف طن خلال عام 2024/2025 بزيادة طفيفة عن المتوقع خلال العام المالي الجاري 2023/2024 ويبلغ 309.3 ألف طن، وبزيادة أكثر من ألف طن عن المحقق خلال العام المالي 2022/2023 وبلغ 294.3 ألف طن.

كما تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 38.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 29.7 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024، ومقارنة مع 22 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2022/2023.

ويتوزع مبيعات شركة مصر للألومنيوم ما بين بيع 119 ألف طن بقيمة 15.3 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع محلي 2865 دولار خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025 مقابل 148 ألف طن بقيمة 14.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024، ومقارنة مع 153.8 ألف طن بقيمة 12.1 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2022/2023.

فيما تعتزم الشركة تصدير 191 ألف طن بقيمة 23.4 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للتصدير 2720 دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 158.6 ألف طن بقيمة 15 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للتصدير 2586 دولار، ومقارنة مع 129.6 ألف طن بقيمة 9.9 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للتصدير 2867 دولار.