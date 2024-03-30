شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 30 مارس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 مارس 2024بمستهل التعاملات، ارتفاعا طفيفا، وسجل الذهب 3115 جنيها للجرام عيار 21، وهو عيار المشغولات والعملات الذهبية في مصر، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3560 جنيها.

عيار 21 يسجل 3115 جنيها.

عيار 18 يسجل 2670 جنيها.

عيار 14 يسجل 2077 جنيها.

الجنيه الذهب 24920 جنيها.

البورصة العالمية للذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات بختام تداولات الأسبوع، وذلك قبل أن يتوقف التداول على السلع في الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة في الأسواق اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من صدور بيانات التضخم الهامة عن الولايات المتحدة اليوم.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة ومع هذا المستوى التاريخي يكون الذهب قد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 3.1% ويكون قد سجل أعلى ارتفاع شهري منذ يوليو 2020 خلال تداولات شهر مارس بنسبة 9.2% وخلال الربع الأول بأكمله ارتفع الذهب بنسبة 8.3%.

السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يوم هو تزايد الاقبال على الذهب كملاذ آمن قبل بدء الأسواق لعطلة نهاية أسبوع طويلة قد يحدث خلالها العديد من التطورات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما دفع المحافظ المالية إلى شراء الذهب قبل بداية هذه العطلة ليدفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، وفق جولد بيليون.

اليوم تتوقف أسواق السلع العالمية بسبب العطلة وبالرغم من هذا تصدر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بارتفاع المؤشر الجوهري الذي يستثنى التضخم بنسبة 0.4% من القراءة السابقة 0.3%، بينما المؤشر الجوهري السنوي متوقع له التراجع إلى 2.7% من القراءة السابقة 2.8%.

الذهب يجد دعم قوي من استمرار المخاوف الجيوسياسية المستمرة في النمو والمتوقع أن تستمر حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى هذا إذا بدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة في يونيو القادم كما تشير توقعات الأسواق بنسبة احتمال 60% فسوف تنخفض عائدات السندات، مما يجعل الذهب ملاذ آمن أكثر جاذبية