شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان النحل والملقحات البرية يؤدى لخفض الناتج العالمى بـ2.7 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن تأثير فقدان النحل وغيره من الملقحات البرية ومصايد الأسماك والغابات ــ وهو مجرد جزء صغير من الموارد الطبيعية المعرضة للخطر ــ يمكن أن يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، وفقا لعمليات المحاكاة التي أجراها البنك الدولي.

في بداية المؤتمر السابع للتجارة البيولوجية في جنيف، أعطى الأونكتاد " مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" وشركاؤه دفعة متجددة لسياسات تجارية وحوكمة أقوى للمساعدة في معالجة أزمة التنوع البيولوجي.

وبحسب الموقع الرسمي قالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان "دعونا نتاجر، نعم، ولكن دعونا نتاجر بطريقة تُثري غاباتنا، وتنشط محيطاتنا، وتنقي هوائنا".

وأضافت الأمين العام: "دعونا ندعم التجارة البيولوجية، مع الدعم المناسب لتحقيق ذلك".

ومع وجود مليون نوع معرض حاليا لخطر الانقراض، فإن حالة فقدان التنوع البيولوجي العالمي تثير مشاكل للطبيعة والاقتصادات.

لماذا تعتبر "التجارة الحيوية" مهمة؟

وتمثل المنتجات ذات الأصل البيولوجي، التي تبلغ قيمتها 3.7 تريليون دولار، 17% من الصادرات العالمية في عام 2021، وفقًا للأداة الإحصائية للتجارة والتنوع البيولوجي (TraBio)، وهي قاعدة بيانات الأونكتاد التي تقيس التجارة الدولية للمنتجات القائمة على التنوع البيولوجي.

بل إن المخاطر الاقتصادية أعلى بالنسبة للاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تجاوزت حصتها في كثير من الأحيان 40% من صادراتها خلال العقد الماضي.

ومنذ إطلاق مبادرة التجارة البيولوجية في عام 1996، دعم الأونكتاد أكثر من 80 دولة لتعزيز التجارة بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتوفر المبادرة مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وينطوي ذلك على تركيز مزدوج على الناس والتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على العناصر الأساسية مثل الحفظ، والاستخدام المستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، وتمكين المجتمع.

وقال المشاركون في الاجتماع إن من المهم بنفس القدر الحاجة إلى العمل التعاوني وتعزيز سبل العيش المستدامة والامتثال القانوني.

"نحن بحاجة إلى تعبئة أصحاب المصلحة على مختلف المستويات وتحريك الإبرة لعكس الاتجاهات التي تؤدي إلى تآكل أساس وجودنا الإنساني"، قالت مونيكا روبيولو، رئيسة الترويج التجاري في أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، التي لقد دعمت مبادرة التجارة الحيوية لما يقرب من عقدين من الزمن.