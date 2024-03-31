سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 31-3-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 31-3-2024، في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 47.72 جنيه للشراء، 47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.89 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.73 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع.