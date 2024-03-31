شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.45% بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 32830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8767 نقطة.