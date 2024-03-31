شكرا لقرائتكم خبر عن 1.619 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي، أن إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بلغت في شهر فبراير الماضي نحو 1.619 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 4.6%، مقابل 1.697 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج انخفضت بنسبة 1.6% في فبراير 2024، على أساس شهري، مقارنة بـ 1.646 تريليون ريال في شهر يناير الماضي.
وبلغ النقد الأجنبي والودائع في الخارج في شهر فبراير 2024 نحو 547.979 مليار ريال، مقارنة بـ570.142 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، و563.130 مليار ريال في شهر يناير الماضي.
وأوضحت النشرة أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر فبراير الماضي نحو 13.609 مليار ريال، بينما بلغت حقوق السحب 77.892 مليار ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج انخفضت بنسبة 1.6% في فبراير 2024، على أساس شهري، مقارنة بـ 1.646 تريليون ريال في شهر يناير الماضي.
الاستثمارات في الأوراق الماليةأفادت النشرة بأن الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بلغت في شهر فبراير الماضي نحو 978.048 مليار ريال، مقابل 1.033 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023، و989.785 مليار ريال في شهر يناير 2024.
وبلغ النقد الأجنبي والودائع في الخارج في شهر فبراير 2024 نحو 547.979 مليار ريال، مقارنة بـ570.142 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، و563.130 مليار ريال في شهر يناير الماضي.
وأوضحت النشرة أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر فبراير الماضي نحو 13.609 مليار ريال، بينما بلغت حقوق السحب 77.892 مليار ريال.