شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتى للتحاليل الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وديحيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعبوات الطبية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجى بى كوربوريشن، وعبر المحيطات للسياحة، وجولدن تكس للأصواف، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وإعمار مصر للتنمية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاستثمار العقارى العربي-اليكو.

البورصة تخسر 48 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 479 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.59%، والعرب على 7.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.4 مليون جنيه، 226.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 90.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.7 مليون جنيه، 75.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 32830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8767 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 7212 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 44.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 28.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- حديد عز بسعر إغلاق 63.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 61.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.56%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.034 دولار بنسبة تراجع بلغت 17.07%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.62%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.056 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.11%.

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.043 دولار بنسبة تراجع بلغت 10.42%.