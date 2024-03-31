شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل فجوة الثروة.. اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على كبار الأثرياء والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.