شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض الأسعار.. توقعات قلة الإمدادات تحفظ للنفط مكاسبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين، ليتشبث بمعظم المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك بلس وهجمات على مصافي روسية، وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وبحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار خام برنت 17 سنتًا أو 0.2% إلى 86.83 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا أو 0.1% إلى 83.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلة في عدد من البلدان. خفض الإنتاج الروسي وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلًا من الصادرات في الربع الثاني من العام، من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك بلس.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية. نشاط الصناعات التحويلية وأظهر مسح رسمي للمصانع أمس الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس، ما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.