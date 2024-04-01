شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس أعلى مستوى على الإطلاق بعد بيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الاثنين بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.وبحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2244.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2265.60 دولار للأوقية.وقال محللون: "قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أقل قليلا من المتوقع يوم الجمعة الماضي تدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في منتصف العام".وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار الأمريكية كانت معتدلة في فبراير، مما يبقي على احتمالات خفض المجلس لأسعار الفائدة في يونيو. وقال رئيس المجلس جيروم باول إن بيانات التضخم لفبراير شباط "أقرب لما نريد رؤيته".وزاد الذهب بأكثر من ثمانية % منذ بداية العام بدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن ومشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي.وسجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند تقييمها بعملات أخرى منها اليورو واليوان والين والروبية الهندية والجنيه الإسترليني.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.06 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 % إلى 900.74 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم واحدا % إلى 1004.69 دولار.