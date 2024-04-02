1.9 مليون مستفيد من خدمات ومنتجات صندوق الموارد خلال 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم صندوق تنمية الموارد البشرية خدماته ومنتجاته خلال عام 2023م لـ1.9 مليون مواطن ومواطنة، فيما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدماته 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة وتعمل في جميع القطاعات الحيوية، منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، إلى إسهام الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال ذات العام، مبينا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليارات ريال.

وقال الجعويني «إن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

وأضاف «إن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دشنت في الربع الأول من العام الماضي- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.

خدمات صندوق تنمية الموارد خلال2023: