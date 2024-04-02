شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط 1٪ وبرنت يسجل 87.42 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النفط

أخبار متعلقة النفط قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر وسط توقعات بتراجع الإمدادات رغم انخفاض الأسعار.. توقعات قلة الإمدادات تحفظ للنفط مكاسبه

توقعات بزيادة الطلب

تركيز روسي على خفض الإنتاج

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا بنحو واحد بالمئة الاثنين.العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو سجلت 87.42 دولار للبرميل عند التسوية.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.7 بالمئة ليسجل 83.71 دولار للبرميل، وذلك في أعلى مستوى منذ 27 من أكتوبر.وجاء هذا مع إغلاق العقود الآجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.ويتوقع زيادة الطلب مدفوعا بالنمو في الولايات المتحدة والصين، في حين تتراجع الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على المصافي الروسية.منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها كانت تعهدت في إطار تحالف أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.كانت روسيا صرحت بأن شركاتها ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام، من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.وأظهر نشاط الصناعات التحويلية في الصين نموا للمرة الأولى في ستة أشهر خلال مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.