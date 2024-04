شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي: 70% حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة "الأفراد" -أحد مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بنسبة 62% المسجلة في عام 2022.ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال عام 2023، إذ سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليار عملية مقارنة بـ8.7 مليارات عملية لعام 2022.وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، لدعم نمو قطاع المدفوعات، وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة. كما أن البنك المركزي السعودي مستمر في سعيه لتوفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها، لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها.إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.