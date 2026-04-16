تكنولوجيا: شاومي تطلق مكيف هواء ذكي بضاغط متطور وكفاءة كبيرة في توفير الطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي جهاز التكييف الذكي الجديد Mijia Air Conditioner Powerful Airflow Series Over 1.5 HP رسمياً في السوق الصيني، ليضيف خياراً مميزاً وفعالاً لسوق الأجهزة المنزلية الذكية. ويأتي هذا الإصدار الجديد مزوداً بضاغط هواء متطور بحجم يبلغ 13 سنتيمتراً مكعباً، وهو ما يضمن تقديم أداء مستقر وعالي الكفاءة مع تقليل مستويات الضوضاء الناتجة عن التشغيل بشكل ملحوظ لتوفير تجربة استخدام أكثر هدوءاً، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الباحثين عن الراحة في مساحاتهم الخاصة دون إزعاج.

ويتميز هذا المكيف بقدرات تبريد فائقة بفضل معدل تدفق الهواء القوي الذي يبلغ 900 متر مكعب في الساعة، مع دعم لتقنية التوجيه الشامل للهواء في جميع الاتجاهات الأربعة التي تشمل الأعلى والأسفل واليمين واليسار لضمان توزيع الهواء بانتظام في كافة أرجاء الغرفة. وإلى جانب قوة الأداء، يتم الترويج لهذا الجهاز كواحد من أكثر الطرازات كفاءة في استهلاك الطاقة بمعامل أداء سنوي يبلغ 6.01، وذلك بفضل الاعتماد على خوارزمية شاومي الذكية التي تقوم بضبط إعدادات التشغيل تلقائياً لتقليل استهلاك الكهرباء دون المساس بجودة التبريد.

و يندمج التكييف الجديد بسلاسة مع المنظومة البيئية الواسعة لأجهزة شاومي الذكية بفضل دعمه لنظام HyperOS Connect المتطور. ورغم قدومه مع جهاز تحكم عن بعد تقليدي، يمكن للمستخدمين إدارة كافة وظائفه والتحكم به بالكامل عبر تطبيق شاومي المخصص للهواتف، والذي يتيح أيضاً استقبال التحديثات عبر الهواء وتلقي إشعارات التنبيه بمواعيد التنظيف أو عند اكتشاف أي أعطال، كل ذلك داخل تصميم أبيض أنيق ومدمج تبلغ أبعاده 865 × 330 × 219 ملم ليناسب مختلف الديكورات المنزلية.

فقد أتاحت شاومي هذا الجهاز الجديد للطلب المسبق في الصين بسعر تنافسي مقترح يبلغ 2699 يواناً صينياً وهو ما يعادل حوالي 395 دولاراً أمريكياً. ورغم هذه الانطلاقة القوية في السوق المحلي للشركة، لا يزال من غير الواضح حتى هذه اللحظة ما إذا كانت تخطط لإطلاق هذا الطراز المتطور في الأسواق العالمية والأوروبية في المستقبل، لينضم إلى مجموعة المكيفات الذكية الأخرى التي توفرها الشركة مثل طراز Pro Eco المتاح حالياً للمستخدمين في بعض الأسواق الأوروبية.