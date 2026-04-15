تكنولوجيا: شاومي تطلق كاميراتها الذكية الجديدة Smart Camera C701 Pro بعدسة مزدوجة وتقريب مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت شاومي تشكيلتها المميزة من كاميرات المراقبة الأمنية الذكية بإطلاق الإصدار الجديد Smart Camera C701 Pro الذي يأتي مجهزاً بمستشعرين مستقلين ودعم للتقريب البصري مع ميزات متطورة. ورغم أن الإصدار القياسي من هذه الكاميرا متاح في الأسواق منذ فترة، إلا أن شاومي لم تكشف حتى هذه اللحظة عن أي تفاصيل تتعلق بالأسعار الدولية أو موعد التوفر الرسمي للإصدار الاحترافي الجديد. ويمثل هذا الطراز الجديد ترقية كبيرة وجوهرية مقارنة بالإصدار العادي لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الأمان والمراقبة الدقيقة داخل منازلهم.

وتبرز أهمية هذا التحديث من خلال تقديم مستشعر صور ثانٍ متطور، حيث يجمع هذا النظام بين كاميرا رئيسية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل وكاميرا تقريب تبلغ دقتها 5 ميجابكسل لضمان التقاط أدق التفاصيل في مختلف ظروف الإضاءة. ووفقاً لما أعلنته شاومي، يتمتع هذا الجهاز المبتكر بقدرة مذهلة على التقريب الهجين تصل إلى 9 أضعاف، مما يضمن ظهور الأشياء البعيدة بشكل واضح المعالم ويمكن التعرف عليها بسهولة تامة دون فقدان جودة الصورة، ليكون بذلك حلاً مثالياً لمراقبة المساحات الواسعة أو التركيز على زوايا محددة تتطلب دقة بصرية فائقة.

ويتميز تصميم الكاميرا بوجود هذين المستشعرين داخل وحدة كروية أنيقة تمتلك القدرة على الدوران حول محورها والانحناء بزاوية تبلغ 180 درجة لتغطية زوايا الرؤية بالكامل دون ترك أي نقاط عمياء. وبفضل تقنية التتبع التلقائي الذكي للهدف، لن يضطر المستخدمون إلى إعادة ضبط توجيه هيكل الكاميرا يدوياً، حيث يعمل محرك جديد ومحسن على توفير سرعة دوران أعلى بكثير من الأجيال السابقة، مما يساعد الكاميرا على مواكبة حركة الأهداف السريعة وتتبعها بدقة متناهية داخل مساحات المعيشة مثل رصد حركة الحيوانات الأليفة النشطة أو تتبع حركة الأشخاص.

وتم تزويد الكاميرا الجديدة بميكروفون ومكبر صوت مدمجين لتعزيز قدراتها التفاعلية، فإلى جانب قدرتها على اكتشاف بكاء الأطفال، يمكن للكاميرا التعرف على الوجود البشري ورصد الضوضاء غير الطبيعية مثل أصوات تحطم الزجاج بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويدعم الجهاز ميزة التحكم عبر الإيماءات لتعديل مستوى صوت مكالمات الفيديو على سبيل المثال، ويعتمد في اتصاله على شبكات الواي فاي المزدوجة النطاق مع ضرورة توصيله بمصدر طاقة سلكي نظراً لعدم احتوائه على بطارية مدمجة، ويوفر خيارات تخزين متعددة تشمل دعم بطاقات الذاكرة الخارجية لتأمين التسجيلات.