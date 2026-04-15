تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن حاسوب نوكيا المحمول Booklet X15 Enterprise بتصميم متين وشاشة فائقة السطوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالتزامن مع تطوير هاتفها Mission-Safe Phone 2، يبدو أن عملاق الاتصالات المحمولة نوكيا يعمل أيضاً على تطوير حاسوب محمول يتميز بمتانة استثنائية. وكشفت التسريبات الموثوق عن الصورة الأولى والعديد من التفاصيل الخاصة بحاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise، والذي يمثل خياراً مثالياً وعملياً للعملاء في القطاعات الصناعية. ويأتي هذا الجهاز مزوداً بشاشة ضخمة تعمل باللمس يبلغ مقاسها 15.6 بوصة وتعتمد على لوحة من نوع IPS بدقة عرض تبلغ 1920 × 1080 بكسل، مع تميزها بمستوى سطوع فائق يصل إلى 1000 شمعة لضمان قراءة واضحة ومريحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة الساطعة، ورغم هذه الشاشة الكبيرة إلا أنه يكتفي بلوحة تتبع صغيرة نسبياً.

و تم تصميم هيكل هذا الحاسوب المحمول ليتحمل السقوط والصدمات من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر عند إغلاقه، مما يجعله رفيقاً موثوقاً في بيئات العمل الشاقة. ويحمل الجهاز شهادة IP65 التي تضمن حمايته الكاملة ضد المطر والغبار ورذاذ الماء، بالإضافة إلى حصوله على المعايير العسكرية MIL-STD-810H و MIL-STD-810G التي تؤكد قدرته الفائقة على العمل بكفاءة تامة في ظل درجات الحرارة شديدة البرودة أو الحرارة، إلى جانب مقاومته العالية للاهتزازات المستمرة التي قد يتعرض لها في المواقع الصناعية المختلفة.

و يعتمد الحاسوب على معالج Intel Core Ultra 5 125H لعام 2023، والذي يقترن بذاكرة عشوائي تتراوح سعتها بين 16 و 64 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع SSD تتراوح سعتها بين 512 جيجابايت و 2 تيرابايت لتلبية كافة الاحتياجات المهنية. وتكتمل هذه المنظومة القوية بكاميرا ويب تبلغ دقتها 5 ميجابكسل مزودة بمستشعر للأشعة تحت الحمراء لدعم تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجه، بالإضافة إلى منفذ توسعة معياري ودعم لتقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4 ومودم لشبكات الجيل الخامس، مع تشغيل نظام ويندوز 11 إنتربرايز، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بالسعر الرسمي أو موعد الإطلاق غير متوفرة حتى هذه اللحظة.