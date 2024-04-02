شكرا لقرائتكم خبر عن 4.3% معدل النمو المستهدف خلال خطة 2025/2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تحقيق معدل نمو يبلغ 4.3%.

وتضع الخطة التعليم والصحة على رأس اولوياتها حيث يأتى على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشرى عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وعن مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتى تتمثل فى: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

كما تستهدف الخطة التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديد..

واستهدفت الخطة حجم مخصصات للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء،

وعن لاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالى 2024-2025، والتى تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى).

وعن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين..