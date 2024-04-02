شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع وسط تراجع آمال الخفض المبكر لأسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع مؤشر الدولار

الدمام - شريف احمد - حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء وسط تراجع الرهانات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس الاثنين توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 61.3 % خفض سعر الفائدة في يونيو، بانخفاض عن احتمال 70.1 % تقريبا قبل أسبوع.وقال محللون: في إشارة إلى مؤشر الدولار "إن التباين في ديناميكيات النمو القوي للولايات المتحدة وتراجع احتمال خفض سعر الفائدة من جانب الاتحادي مقابل النمو البطيء للعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى يعني أن أي انخفاضات في مؤشر الدولار يجب أن ينظر إليها على أنها فرص شراء".ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 % إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله أمس الاثنين.وتراجع اليورو 0.08 % إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار. وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 % إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.وصعد الين الياباني بشكل طفيف إلى 151.75 للدولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 151.79.ويعد هذا أضعف مستوى للين منذ أن وصل إلى أدنى مستوى في 34 عاما عند 151.975 يوم الأربعاء، مما دفع اليابان إلى تكثيف التحذيرات من التدخل.وكرر وزير المالية شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء أنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.وتدخلت السلطات اليابانية في 2022 عندما انخفض الين نحو أدنى مستوى في 32 عاما عند 152 ينا للدولار.وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، إذ محا ارتفاع الدولار أثر بيع العملة الأمريكية من قبل البنوك المملوكة للدولة. وانخفض اليوان إلى 7.2349 للدولار خلال اليوم، وهو أضعف مستوى له منذ نوفمبر 2023.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6490 دولار أمريكي، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 0.64815 دولار أمريكي أمس الاثنين.وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5947 دولار أمريكي، متراجعا صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 0.59395 دولار الذي سجله الليلة الماضية.وعلى صعيد العملات المشفرة، هوت بتكوين 4.4 % إلى 69707 دولارات، بعد هبوط مفاجئ بما يزيد عن ثلاثة آلاف دولار خلال نحو 15 دقيقة.