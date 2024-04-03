شكرا لقرائتكم خبر عن 917 مليون ليلة سياحية قضاها السائحون فى مصر خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين إلى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية وبلغت 917 مليون ليلة سياحية.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن توزيع الليالي السياحية جاء على الترتيب كما يلى:



• 94.4 مليون ليلة سياحية عام 2013.

• 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 84.1 مليون ليلة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%.

• 32.7 مليون ليلة سياحية عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 61.1%.

• 83.8 مليون ليلة سياحية عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 156.1%.

• 121.5 مليون ليلة سياحية عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

• 135.4 مليون ليلة سياحية عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

• 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68.3%.

• 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3%.

• 131 مليون ليلة سياحية عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.