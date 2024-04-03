شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى المزرعة تسجل 85 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة هبوطا اليوم 3 جنيهات، حيث يسجل الكيلو 85 إلي 86 جنيها ويصل المستهلكين بين 98 إلي 101 جنيها، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 97 حينها مقابل 105 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلي 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.