شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "فندينق سوق" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 10 شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة 61 شركة في المملكة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.

ومن ضمن الأهداف: تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ونوه البنك المركزي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.